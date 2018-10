Breite Zustimmung zur Verfassungsreform zeichnet sich ab

In vier Punkten waren sich die Wähler etwas uneiniger als in den anderen. Rund 20 Prozent stimmten in einigen Wahlkreisen dagegen, die Todesstrafe formal abzuschaffen und das Bekenntnis zu Europa in die Landesverfassung aufzunehmen. Das Wählbarkeitsalter auf 18 Jahre herunterzusetzen und Gesetze elektronisch zu verkünden, gehörte ebenfalls zu den unbeliebtesten Punkten.

Die Helfer zählten am Dienstag in einigen Wahlkreisen noch aus. Der größte Wahlkreis Frankfurt und der Landeswahlleiter rechneten mit einem vorläufigen amtlichen Endergebnis im Laufe des Mittwochs. Die Reform tritt in Kraft, wenn sie am 16. November 2018 durch den Landeswahlausschuss bestätigt wird.