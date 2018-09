Brennende Reihenhäuser: Polizei geht von Brandstiftung aus

Hattersheim (dpa/lhe) - Nach dem Großbrand in Hattersheim in der Nacht zum Dienstag gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. Das Feuer sei an einem Wohnmobil entstanden, ein technischer Defekt sei auszuschließen, teilte die Polizei in Wiesbaden am Mittwoch mit. Von dort aus waren die Flammen auf drei Reihenhäuser übergegangen. Die Rettungskräfte brachten mehr als 30 Menschen in Sicherheit, verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere hunderttausend Euro. Die Häuser sind bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar.