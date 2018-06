Brennende Spülmaschine: 30 000 Euro Sachschaden

Hofheim (dpa/lhe) - Eine Spülmaschine hat am Freitagnachmittag einen Küchenbrand im Taunus ausgelöst. Vermutlich ein technischer Defekt sei Ursache dafür, dass die Maschine in einem Einfamilienhaus in Kelkheim in Flammen stand, wie die Polizei mitteilte. Die Bewohner bemerkten den Küchenbrand, noch bevor die Rauchmelder auslösten, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Sie konnten das Haus unverletzt verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand, der Sachschaden wird auf 30 000 Euro geschätzt. Die Wohnung war zunächst unbewohnbar.