Brennender Lastwagen legt A7 bei Fulda lahm

Fulda (dpa/lhe) - Ein brennender Laster hat am Dienstag auf der Autobahn 7 bei Fulda zu stundenlangen Staus geführt. Das Fahrzeug ging am Nachmittag bei der Anschlussstelle Fulda-Süd in Richtung Süden aus unbekannten Gründen in Flammen auf, wie die Polizei in Fulda berichtete. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Brand habe von der Feuerwehr auch schnell gelöscht werden können. Wegen der schwierigen Bergungsarbeiten kam es auf der Autobahn in Richtung Süden bis in die Abendstunden zu kilometerlangen Staus.