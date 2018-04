Brennender Transporter und Folgeunfall behindern Verkehr

Niedernhausen (dpa/lhe) - Zwei Unfälle haben den Verkehr auf der A3 am Dienstag zwischenzeitlich zum Erliegen gebracht. Am Morgen brannte ein mit Farben beladener Transporter auf der Strecke zwischen Niedernhausen und Idstein, wie die Polizei mitteilte. Wegen der Löscharbeiten musste die Autobahn zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Am Ende des dadurch entstandenen Staus sei ein Lastwagen auf ein Wohnwagengespann aufgefahren, sagte ein Polizeisprecher. Es habe zwei Leichtverletzte gegeben und es hätten wiederum zwei Fahrstreifen gesperrt werden müssen.