Brennendes Auto führt zu Explosion: Einsatzkräfte verletzt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Sechs Feuerwehrmänner und ein Polizist sind am Donnerstag bei der Explosion eines brennenden Autos in Wiesbaden leicht verletzt worden. Die Einsatzkräfte hätten das Krankenhaus wieder verlassen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Freitagmorgen. Es seien leichte Verletzungen durch die Verpuffung und umherfliegende Glassplitter gewesen.