Brexit, Türkei, drohende Spaltung: Europa-Themen im Landtag

Wiesbaden (dpa/lhe) - Rund 900 Briten haben im Jahr 2017 in Hessen die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt - für Europaministerin Lucia Puttrich ist das nur eine von vielen Folgen des Brexit für das Bundesland. In ihrer Regierungserklärung sprach sich die CDU-Politikerin am Dienstag im Landtag in Wiesbaden gegen nationale Egoismen aus und warb für ein vereintes Europa. Aktuell keine Aussicht auf eine EU-Mitgliedschaft habe die Türkei.