Briefwahl in Hessen hat begonnen

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen können die Menschen seit Montag per Briefwahl ihre Stimme für die Landtagswahl am 28. Oktober abgeben. Die kommunalen Wahlämter verschicken nun die Unterlagen für die Briefwahl, wie der Landeswahlleiter in Wiesbaden sagte. Zeitgleich mit der Landtagswahl gibt es auch eine Abstimmung über Änderungen und Ergänzungen der Landesverfassung in 15 Punkten.