Briefwahl wird immer beliebter bei hessischen Wählern

In Wiesbaden hat das Wahlamt fünf Tage vor der Landtagswahl rund 32 800 Unterlagen verschickt, in Darmstadt gut 19 000, in Fulda rund 6 600 und in der 34 000-Einwohner-Stadt Limburg an der Lahn wollten bis Dienstag fast 4300 Menschen per Post abstimmen. Im Jahr 2013 lag die Zahl der Briefwähler in Frankfurt, Wiesbaden und Limburg etwas höher als in diesem Jahr. Als Grund nannten die Wahlämter die Bundestagswahl, die auf den gleichen Tag wie die Landtagswahl fiel.