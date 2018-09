Brigitte Mohn erhält Erika-Pitzer-Preis

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Für ihr Engagement in der gesundheitlichen Präventionsarbeit ist Brigitte Mohn am Mittwochabend in Frankfurt mit dem mit 25 000 Euro dotierten Erika-Pitzer-Preis ausgezeichnet worden. Mohn ist seit 2002 die Vorstandsvorsitzende der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe und wurde im gleichen Jahr als Leiterin des Themenfeldes Gesundheit in die Geschäftsleitung der Bertelsmann Stiftung berufen. Die studierte Politologin ist die Tochter des langjährigen Bertelsmann-Verlagschefs Reinhard Mohn.