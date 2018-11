Bruchhagen kritisiert Ultras: Lieben den Fußball nicht genug

Frankfurt/Main (dpa) - Fußballfunktionär Heribert Bruchhagen hat Ultras und deren Einsatz von Pyrotechnik harsch kritisiert. «Wenn sie den Fußball so lieben würden, würden sie auf diese scheiß Pyrotechnik verzichten», sagte der frühere Vorstandsboss von Eintracht Frankfurt und dem Hamburger SV in der Sendung «heimspiel!» des Hessischen Rundfunks am Montagabend. «Ich selbst habe ein bisschen resigniert. Ich weiß, was die Ultra-Bewegung will, was sie bedeutet und welchen hohen Wert sie für viele junge Menschen hat. Aber ich stelle einfach fest, dass sie den Fußball nicht genug lieben», fügte Bruchhagen an.