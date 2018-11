Bruchhagen über Eintracht-Hoch: «Niemals erwarten können»

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ex-Vorstandschef Heribert Bruchhagen hat Pokalsieger Eintracht Frankfurt in den höchsten Tönen für seine Entwicklung gelobt. «Der Verein ist so stabil, so stark geworden. Das ganze Gebilde stellt sich im Augenblick so dar, wie ich es niemals hätte erwarten können», sagte Bruchhagen in der Sendung «Heimspiel!» des Hessischen Rundfunks am Montagabend. Die Eintracht ist seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen und steht nach drei Siegen in der Europa League vor dem Einzug in das Sechzehntelfinale.