Buchhandlungspreis geht nach Chemnitz, Köln und Berlin

Kassel/Köln (dpa) - Drei Buchhandlungen in Chemnitz, Köln und Berlin sind als beste Buchhandlungen Deutschlands ausgezeichnet worden. Sie erhielten am Mittwoch den Deutschen Buchhandlungspreis und damit je 25 000 Euro. «Mit ihrer großartigen Arbeit und ihrer Begeisterung für die Welt der Bücher sorgen die Buchhändlerinnen und Buchhändler dafür, dass es auch abseits der Bestsellerlisten Aufmerksamkeit gibt für außergewöhnliche Geschichten, für ungehörte und unerhörte Stimmen, für neue Perspektiven», sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) laut Redetext bei der Vergabe in Kassel. Als beste Buchhandlung ausgezeichnet wurden «Lessing und Kompanie» aus Chemnitz, «Klaus Bittner» aus Köln sowie «Krumulus» aus Berlin.