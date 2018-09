Bühnenprogramm und Museen: Frankfurt feiert seine Altstadt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit Klassik und Unterhaltung auf zwei Bühnen und einem Familienangebot in den Museen feiert Frankfurt an diesem Wochenende seine «neue» Altstadt. Bei herbstlicher Witterung bildet heute der «kleine Sommernachtstraum» in einer Inszenierung der Dramatischen Bühne Frankfurt den Auftakt des Bühnenprogramms. Insgesamt rechnen die Organisatoren mit mehreren hunderttausend Besuchern am Altstadt-Wochenende, das noch bis Sonntagabend dauert.