Bündnis «Keine AfD in den Landtag» ruft zu Demo auf

Die AfD will am Nachmittag (16.00 Uhr) in einem Bürgerhaus im Wiesbadener Stadtteil Erbenheim ihren Wahlkampf zur Landtagswahl in Herbst einläuten. Als Redner haben sich die stellvertretende Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Beatrix von Storch, und der rheinland-pfälzische Landesvorsitzende Uwe Junge angekündigt. In Hessen wird am 28. Oktober gewählt.