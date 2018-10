Bündnis gegen Rechtsruck demonstriert in Frankfurt

Geplant ist ein Zug durch die Stadt mit anschließendem Konzert auf dem Frankfurter Roßmarkt. Lastwagen sollen als mobile Bühnen dienen, neben Auftritten von Bands und DJs sowie Redebeiträgen sind auch Videobotschaften von Holocaust-Überlebenden geplant.

Aktionen gegen einen Einzug der AfD in den Wiesbadener Landtag gibt es auch in anderen hessischen Städten: Das Bündnis «Keine AfD in den Landtag» berichtete von landesweit insgesamt 15 geplanten Aktionen in zwölf Städten, darunter Darmstadt und Gießen.