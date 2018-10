Bündnis gegen Wohnungsnot ruft zur Demonstration auf

Wiesbaden (dpa/lhe) - Wachsende Wohnungsnot und explodierende Mieten gefährden nach Einschätzung des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Hessen den gesellschaftlichen Zusammenhalt. «Wohnungspolitik muss wieder Sozialpolitik werden und darf nicht nur dem Markt überlassen werden», forderte Landesgeschäftsführerin Yasmin Alinaghi am Dienstag in Wiesbaden. Gemeinsam mit 30 anderen Initiativen gründete der Wohlfahrtsverband das Bündnis «Mietenwahnsinn Hessen», das für diesen Samstag (20./13.00) zu einer Demonstration am Frankfurter Hauptbahnhof aufruft. Die Initiatoren erwarten mehrere tausend Teilnehmer.