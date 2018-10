Bündnis gegen Wohnungsnot ruft zur Demonstration auf

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Tausende Menschen wollen an diesem Samstag in Frankfurt gegen steigende Mieten demonstrieren. Das Ordnungsamt der Stadt rechnet mit «5000 plus x» Teilnehmern. Weil parallel noch andere Demos in der Innenstadt angemeldet sind, rät die Polizei, die City weiträumig zu umfahren und öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Insgesamt dauern die Kundgebungen von 10.30 Uhr bis 21.00 Uhr.