Bürger stimmen für Verlängerung der U-Bahn-Linie 2

Bad Homburg/Frankfurt (dpa/lhe) - Mit großer Mehrheit haben sich die Bürger von Bad Homburg für eine Verlängerung der U-Bahn-Linie 2 ausgesprochen. Wie die Kreisstadt des Hochtaunuskreises am Montag mitteilte, stimmten bei einem Bürgerentscheid am Sonntag 70,3 Prozent für eine Weiterführung der Strecke vom Stadtteil Gonzenheim bis zum Bad Homburger Bahnhof. Oberbürgermeister Alexander Hetjes (CDU) kündigte noch für diese Woche erste Schritte an, um das Projekt zügig auf den Weg zu bringen. «Die Bürger haben die Frage eindeutig beantwortet. Der Magistrat nimmt den Ball jetzt auf», sagte er.