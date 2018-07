Bürger suchen Wasserpaten für notleidende Bäume

Darmstadt (dpa/lhe) - Einige Blätter sind schon gelb-braun und wellen sich, die Grünfläche ist völlig vertrocknet: Darmstädter Bürger suchen Paten für notleidende Bäume. In einer Grünanlage nahe der Hochschule haben Unbekannte an besonders trockenen jungen und alten Bäumen Schilder aufgehängt: «Wasserpate/in gesucht!» steht auf den mit Klarsichtfolie geschützten DIN-A4-Blättern. Die Aufforderung: «Mach mit! Such Dir einen Baum aus und gieße ihn». Wer hinter der Aktion in der Albert-Schweitzer-Anlage steckt, weiß die Stadt nicht. Dies sei eine Aktion von Bürgern, sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Die südhessische Großstadt hatte ihre Bürger schon Anfang Juli aufgerufen, vor allem ältere Bäume zu bewässern.