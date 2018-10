Bürger wegen Banner bedroht: Kampagne gegen Rechts

Bensheim (dpa/lhe) - Ein Mann aus Bensheim hat in den vergangenen Wochen wegen eines Banners an einem Zaun zwei anonyme Drohbriefe erhalten. Zudem wurde sein Hauseingang mit Buttersäure besprüht, wie die Stadt am Donnerstag berichtete. Auslöser war die Parole «Lieber ein Migrant als Nachbar, als die AfD im Bürgerhaus». Wegen des Buttersäureanschlags vom 20. September ermittle die Polizei, sagte eine Sprecherin der Ermittlungsbehörde in Darmstadt. Zu den Drohbriefen konnte sie zunächst nichts sagen.