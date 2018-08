Bürgerentscheid über Outlet Center gescheitert

Pohlheim (dpa/lhe) - Auch nach dem Bürgerentscheid in Pohlheim bleibt offen, ob dort ein umstrittenes Factory Outlet Center gebaut werden soll. Eine entsprechende Abstimmung am Sonntag brachte kein Ergebnis. Das notwendige Quorum von 25 Prozent bei den Ja-Stimmen sei nicht erreicht worden, teilte der Wahlleiter am Abend mit. Demnach stimmten 2804 Wahlberechtigte für das Projekt, 3408 dagegen. Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben der Stadt bei 44,4 Prozent. Nun müsse die Stadtverordnetenversammlung darüber entscheiden, wie es weitergeht, erklärte der Wahlleiter.