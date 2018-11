Bürgermeister erhält Geldstrafe wegen Geheimnisverrats

Wegen der «überlangen Verfahrensdauer» von mehr als drei Jahren gelten allerdings 10 200 Euro (60 Tagessätze) als bezahlt, so dass Geiger nun noch 20 400 Euro an die Staatskasse zu entrichten hat. Der Politiker hatte in seiner Zeit als Stadtrat im Rathaus der Kommune im Main-Taunus-Kreis nach Überzeugung des Gerichts umfangreiches Aktenmaterial fotografiert und an einen befreundeten Rechtsanwalt weitergeleitet. Darunter befanden sich auch zahlreiche CDs mit vertraulichen Steuerangaben. Seit Mitte Oktober hatte er sich deshalb vor Gericht zu verantworten.