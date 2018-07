Bürgermeister für den Frieden: Rund 20 Städte machen mit

Darmstadt (dpa/lhe) - Mit einer Flagge der «Bürgermeister für den Frieden» machen in Hessen an diesem Wochenende mehr als 20 Städte und Gemeinden auf die nukleare Bedrohung aufmerksam. Mit der Aktion wollen sie ein sichtbares Zeichen für eine friedliche Welt ohne Atomwaffen setzen. In Wetzlar und in Groß-Gerau wurden die grün-weiße Flagge mit der Friedenstaube bereits am Freitag gehisst, wie ein Sprecher sagte. Darmstadt beispielsweise folgt am Samstag, andere Städte am Sonntag (8. Juli).