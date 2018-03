Bürgermeister in Bad Wildungen: Stichwahl

Bad Wildungen (dpa/lhe) - Im nordhessischen Bad Wildungen muss Bürgermeister Volker Zimmermann (FDP, 63) in eine Stichwahl. Laut vorläufigem Endergebnis haben 31,6 Prozent der Wähler für den bisherigen Amtsinhaber gestimmt. Er muss nun am 18. März gegen Ralf Gutheil (SPD) antreten, der 22,7 Prozent der Stimmen erhielt. Wahlberechtigt waren in der Kurstadt im Landkreis Waldeck-Frankenberg knapp 14 000 Einwohner. Die Wahlbeteiligung lag diesmal bei 44,3 Prozent, bei der vorherigen Bürgermeisterwahl hatte sie 45,27 Prozent betragen.