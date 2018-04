Bürgersteig als Klo benutzt: Gemeinde ermittelt Verdächtigen

Heuchelheim (dpa/lhe) - Die Gemeinde Heuchelheim in Mittelhessen hat ein zum Himmel stinkendes Problem gelöst. Ein Unbekannter hinterließ anderthalb Jahre lang seine Notdurft auf dem Bürgersteig - nun hat die Kommune den Übeltäter offenbar überführt. Nach einem Aufruf im Gemeindeblatt hätten sich Zeugen gemeldet und entscheidende Hinweise auf den Häufchen hinterlassenden Mann gegeben, berichtete Bürgermeister Lars Burkhard Steinz (CDU) am Donnerstag. Die Gemeinde will den Verdächtigen nun zu einem ernsten Gespräch bitten. Zuvor hatten mehrere Medien über den Fall berichtet.