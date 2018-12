Bürgerstiftung will neues Opernhaus mitfinanzieren

Dem Blatt lag der Entwurf eines entsprechenden Memorandums vor. «In dem Schriftstück wird auf zehn Seiten ziemlich detailliert ausgeführt, wie die «Bürgerstiftung Neue Oper Frankfurt» als Bauherr tätig werden könnte», schreibt die «FAZ». Zu den Initiatoren zählten «einige der bekanntesten Frankfurter Persönlichkeiten».

Ziel der «Bürgerstiftung «Neue Oper Frankfurt»» sei es, «aus bürgerschaftlichem Engagement heraus für die Stadt Frankfurt am Main ein neues Opernhaus zu errichten», teilten die Initiatoren am Freitag mit. Eine «Stabsstelle Zukunft der Städtischen Bühnen» klärt derzeit, ob eine Sanierung der Bühnen-Doppelanlage am Willy-Brandt-Platz möglich wäre und wie viel sie kosten würde.