Bundesagentur gibt Zahlen zum Arbeitsmarkt bekannt

Gesucht wurden vor allem Mitarbeiter für Lagerwirtschaft, Verkauf, Altenpflege, Büro und Sekretariat sowie im Maschinenbau. Auch im Objekt- und Personenschutz sowie bei Berufskraftfahrern fehlten Leute.

Im Juli war die Zahl der Arbeitslosen in Hessen leicht gestiegen. Wie in jedem Sommer suchten Schulabgänger und fertig Ausgebildete Stellen. Mit 156 550 arbeitslosen Männern und Frauen gab es knapp 4600 mehr als im Juni, aber fast 12 800 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Unter dem Strich wies der Juli 2018 mit einer Quote von 4,6 Prozent die niedrigste Arbeitslosigkeit in diesem Monat seit 1992 aus.