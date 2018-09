Bundesanwalt fordert elfeinhalb Jahre für IS-Extremisten

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Prozess gegen einen bereits rechtskräftig verurteilten IS-Extremisten hat die Bundesanwaltschaft vor dem Oberlandesgericht Frankfurt eine Gesamtstrafe von elfeinhalb Jahren beantragt. Der Anklagevertreter sah es am Mittwoch als erwiesen an, dass der 32 Jahre alte Deutsche im November 2013 in der Nähe der syrischen Stadt Aleppo bei der Folterung eines gegnerischen Soldaten anwesend war und diese mit einem Mobiltelefon gefilmt hatte. Dadurch habe er eine «unglaubliche Rohheit, ja Blutrünstigkeit» gezeigt.