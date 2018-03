Bundesjazzorchester erhält Frankfurter Musikpreis

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das Bundesjazzorchester (BuJazzO) wird im Rahmen der diesjährigen Musikmesse mit dem Frankfurter Musikpreis 2018 ausgezeichnet. Bei der Preisverleihung am 13. April in der Frankfurter Paulskirche wird das Orchester unter der Leitung von Professor Niels Klein einen Ausschnitt aus seinem Repertoire präsentieren, wie die Messe Frankfurt am Dienstag mitteilte. Laudator ist der Jazz-Trompeter und das ehemalige Bundesjazzorchester-Mitglied Till Brönner.