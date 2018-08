Bundesliga-Kader komplett: Gießen verpflichtet Chambers

Ein Basketball fliegt in den Korb. Foto: Soeren Stache/Archiv

Gießen (dpa/lhe) - Basketball-Bundesligist Gießen 46ers hat mit der Verpflichtung von Aufbauspieler Siyani Chambers seinen Kader für die anstehende Spielzeit komplettiert. Der 24-Jährige erhält einen Einjahresvertrag, wie die Hessen am Mittwoch mitteilten. Chambers spielte zwischen 2012 und 2017 für die Harvard University und kommt nun vom österreichischen Verein Raiffeisen Flyers Wels nach Gießen. Der 1,83 Meter große Spielgestalter ist damit der zwölfte Spieler des Kaders von Trainer Ingo Freyer. In der vergangenen Spielzeit hatte Gießen den elften Platz in der Bundesliga belegt.