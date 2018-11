Bundespolizei durchsucht Wohnungen mutmaßlicher Schleuser

Frankfurt/Koblenz (dpa) - Bundespolizisten haben vier Wohnungen von mutmaßlichen Schleusern und Urkundenfälschern in Koblenz sowie in Finnentrop in Nordrhein-Westfalen und im niederbayerischen Passau durchsucht. Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag in Frankfurt mitteilte, beschlagnahmten die rund 70 Beamten am Freitag vergangener Woche unter anderem Mobiltelefone, Speichermedien, Kontoauszüge und Einzahlungsbelege. Sieben Menschen stehen in einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Siegen unter Verdacht, Iraker und Syrer mit gefälschten Ausweisdokumenten nach Deutschland geschleust zu haben.