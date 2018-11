Bundespolizei entdeckt 1,5 Kilogramm Kokain

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - 1,5 Kilogramm Kokain hat die Bundespolizei bei einer Gepäckkontrolle am Frankfurter Flughafen sichergestellt. Wie die Behörde am Freitag mitteilte, wurde bei der Überprüfung eines Fluges aus Panama-Stadt am 17. November eine 25-Jährige mit panamaischer Staatsangehörigkeit angetroffen, die bei der Einreise durch widersprechende Aussagen ihres geplanten Reiseverlaufes auffiel. Nach einer Befragung durchsuchten die Beamten die Frau und fanden mehrere Säckchen Kokain, die in ihre Hose eingenäht worden waren. Die Bundespolizei schätzt den Wert der sichergestellten Droge auf 52 000 Euro. Die 25-Jährige wurde an das Hauptzollamt Frankfurt/Main übergeben - die Zollfahndung und das Polizeipräsidium Frankfurt haben gemeinsam die Ermittlungen übernommen.