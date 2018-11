Bundespolizei nimmt neue Passagierkontrollen in Betrieb

Gepäckstücke laufen in der Sicherheitsschleuse des Flughafens auf dem Fließband in eine Durchleuchtungsvorrichtung. Foto: Uwe Anspach/Archiv

Frankfurt/Main (dpa) - Am Frankfurter Flughafen hat die Bundespolizei neuartige Kontrollspuren in Betrieb genommen, um die Passagiere schneller in den Sicherheitsbereich zu leiten. An mehreren Stellen im Kontrollprozess haben die Fluggäste Gelegenheit, langsamere Passagiere zu überholen. Die neuen Prüflinien haben allerdings einen größeren Platzbedarf als die herkömmlichen, wie die Behörde am Dienstag bestätigte. Wo nun in einem Teilbereich des Flugsteigs A zwei Spuren angeboten werden, waren früher vier eingerichtet.