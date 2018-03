Bundespräsident Steinmeier kondoliert zum Tod von Lehmann

Berlin (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das «segensreiche Wirken» des im Alter von 81 Jahren gestorben früheren Mainzer Bischofs, Kardinal Karl Lehmann, gewürdigt. Als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz und als Bischof von Mainz habe er «über viele Jahre das Bild der katholischen Kirche in unserem Land maßgeblich mitgeprägt», schrieb das Staatsoberhaupt in einem Kondolenzschreiben an Lehmanns Nachfolger in Mainz, Bischof Peter Kohlgraf. Der ökumenische Dialog habe ihm immer am Herzen gelegen. Er sei einer der wichtigen Brückenbauer zwischen den Konfessionen und Religionen gewesen.