Bundesregierung: 15 Prozent mehr geförderte Neubauten

Deutliche Steigerungen des geförderten Mietwohnungsneubaus sind vor allem in Bayern, Sachsen und Hamburg zu verzeichnen. Rückläufig sind die Förderzahlen in Niedersachsen (minus 31 Prozent) und Baden-Württemberg (minus 26 Prozent). Die Förderbanken in Hessen haben im vergangenen Jahr rund 185,2 Millionen Euro als Darlehen vergeben.