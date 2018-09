Bundesstraße überquert: Fußgängerin schwebt in Lebensgefahr

Mörfelden (dpa/lhe) - Eine Fußgängerin ist nahe Mörfelden von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, überquerte die 36 Jahre alte Frau die Bundesstraße 486 zwischen Langen und Mörfelden (Kreis Groß-Gerau), als sie von dem Auto eines 23-Jährigen erfasst wurde. Der Gesundheitszustand der Frau sei kritisch. Warum die Frau am späten Mittwochabend die Straße überquerte, war zunächst unklar, ebenso, ob der Fahrer zu schnell unterwegs war. Ein Sachverständiger soll die Unfallursache ermitteln. Die Bundesstraße musste an der Unfallstelle für mehrere Stunden gesperrt werden.