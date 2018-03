Bundesverfassungsgericht: Wetzlar muss NPD in die Stadthalle lassen

Karlsruhe/Wetzlar (dpa) - Die rechtsextreme NPD darf nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts die Stadthalle in Wetzlar am Samstag doch für eine Wahlkampfveranstaltung nutzen. Die mittelhessische Kommune müsse sich an die bereits getroffenen Entscheidungen der Verwaltungsgerichte halten, begründete ein Sprecher des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe die einstweilige Anordnung.