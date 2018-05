CDU-Fraktionschef: Baulanderschließung größeres Problem

Frankfurt (dpa) - Das größte Problem für den Wohnungsbau in den Ballungsregionen ist aus Sicht des hessischen CDU-Fraktionschefs Michael Boddenberg nicht fehlendes Geld, sondern die Erschließung von Bauland. Auf dem Treffen der CDU- und CSU-Fraktionsvorsitzenden in Frankfurt sei daher beraten worden, wie in Verhandlungen mit den Kommunen erreicht werden könne, dass vorgesehenes Bauland auch tatsächlich zur Verfügung stehe, sagte er am Montag in Frankfurt.