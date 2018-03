CDU-Kandidat Weckler gewinnt Landratswahl in der Wetterau

Friedberg (dpa/lhe) - In der Stichwahl um das Amt des Landrats im Wetteraukreis hat sich Jan Weckler durchgesetzt. Der 46 Jahre alte CDU-Politiker holte 57,0 Prozent der Stimmen. Mitbewerberin Stephanie Becker-Bösch (SPD) erhielt am Sonntag 43,0 Prozent. Weckler, bisher Erster Kreisbeigeordneter, tritt die Nachfolge von SPD-Mann Joachim Arnold an, der von 2008 bis 2017 Landrat war.