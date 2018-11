CDU-Mann Altstadt wird Bürgermeister von Schlitz

Schlitz (dpa/lhe) - Der Christdemokrat Alexander Altstadt wird neuer Bürgermeister im mittelhessischen Schlitz. Der CDU-Mann bekam in der Stichwahl am Sonntag nach Angaben der Stadtverwaltung 55,0 Prozent der Stimmen. Sein Herausforderer Jürgen Laurinat (parteilos) erhielt 45,0 Prozent. Bei der ursprünglichen Bürgermeisterwahl am 28. Oktober, dem Tag der hessischen Landtagswahl, war auch Klaus-Jürgen Kreutzer (parteilos) angetreten, aber mit weniger Stimmen aus dem Rennen ausgeschieden. Der bisherige Schlitzer Bürgermeister Hans-Jürgen Schäfer (CDU) hatte sich nicht mehr der Wiederwahl gestellt. Wahlberechtigt waren rund 7600 Bürger.