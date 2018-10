CDU drückt bei Regierungsbildung in Hessen aufs Tempo

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die CDU will bei der Regierungsbildung in Hessen aufs Tempo drücken. Generalsekretär Manfred Pentz sagte am Montag in Wiesbaden, bereits in den nächsten Tagen wolle die Partei die Richtung für die Verhandlungen festlegen. Ziel sei, die Regierungsbildung dann bis zum Jahresende abzuschließen.