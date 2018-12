CDU und Grüne: Harte und konstruktive Verhandlungen

Wiesbaden (dpa/lhe) - CDU und Grüne halten an ihrem Plan fest, bis Weihnachten einen gemeinsamen Koalitionsvertrag zu erzielen. CDU-Generalsekretär Manfred Pentz und der Grünen-Vorsitzende Kai Klose sprachen am Donnerstag in Wiesbaden von guten und konstruktiven Gesprächen, aber auch harten Verhandlungen. In elf Fachgruppen werde intensiv getagt.