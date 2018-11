CDU und Grüne bewerten erstes Gespräch positiv

Geisenheim (dpa/lhe) - Die Spitzen von CDU und Grüne haben ihr erstes Treffen für eine Regierungsbildung in Hessen als offenes und gutes Gespräch bewertet. Ministerpräsident und CDU-Chef Volker Bouffier und Vize-Regierungschef Tarek Al-Wazir (Grüne) betonten aber am Donnerstag in Geisenheim im Rheingau, sie wollten erst die Treffen mit den anderen Parteien abwarten, bevor es zu möglichen, vertiefenden Gesprächen über eine Neuauflage des schwarz-grünen Bündnisses kommen könne. Am Montag wollen Christdemokraten und Grünen erneut zusammenkommen, um über das weitere Vorgehen zu beraten.