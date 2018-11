CDU und Grüne sprechen über ihre mögliche Fortsetzung

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessische Spitzenpolitiker von CDU und Grünen wollen am heutigen Montag ihre Gespräche für eine mögliche Regierungsbildung im Land fortsetzen. Geplant ist ein Treffen am Abend in Wiesbaden, wie die dpa erfuhr. Nach einer ersten gemeinsamen Sitzung am Donnerstag in einem Hotel im Rheingau hatten beide von einem offenen und guten Gespräch berichtet. CDU und Grüne bilden seit 2013 ein schwarz-grünes Regierungsbündnis, das sie nun fortführen könnten, allerdings nur mit einem Sitz Mehrheit im Landtag.