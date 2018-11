CDU und Grüne verhandeln über Neuauflage ihrer Koalition

Wiesbaden (dpa/lhe) - Gut drei Wochen nach der Hessen-Wahl haben die bisherigen Regierungspartner CDU und Grüne ihre Verhandlungen über eine Fortsetzung der Koalition begonnen. Spitzenpolitiker beider Parteien trafen sich am Montag im Tagungsraum eines Zentrums für Start-Ups in Wiesbaden-Biebrich. Verhandlungsführer der CDU ist Ministerpräsident Volker Bouffier, für die Grünen nimmt unter anderem Vize-Ministerpräsident Tarek Al-Wazir an den Gesprächen teil. Eine Koalition aus CDU mit 40 und Grünen mit 29 Sitzen hätte nur eine Stimme Mehrheit im Landtag in Wiesbaden.