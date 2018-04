CDU will mit erfahrenem Team in die Landtagswahl gehen

Ein Delegierter geht an einem CDU-Logo vorbei. Foto: Uli Deck/Archiv

Wiesbaden (dpa/lhe)- Die hessische CDU stellt ihr Team für die am 28. Oktober anstehende Landtagswahl auf. Am 16. Juni wird der Landesparteitag über die Vorschlagsliste abstimmen, die von Ministerpräsident Volker Bouffier angeführt wird, wie die Partei am Dienstag mitteilte. Die Christdemokraten wollen mit einer erfahrenen Mannschaft ins Rennen gehen: Auf dem zweiten Listenplatz steht die amtierende Justizministerin Eva Kühne-Hörmann. Michael Boddenberg, Fraktionsvorsitzender und ehemaliger hessischer Minister für Bundesangelegenheiten, hat Platz 3 auf der Vorschlagsliste inne.