CSD: 20 000 Menschen bei Parade in Frankfurt

Zu sehen waren auf den Straßen Frankfurts zahlreiche Regenbogenfahnen auch Transparente, auf denen zu Toleranz und Gleichberechtigung aufgerufen wurde. Unter anderem ging es dabei um die Rechte von transsexuellen Menschen, die aus Sicht der Teilnehmer weiterhin ausgebaut werden müssten. Der CSD hatte am Freitag mit einem Straßenfest auf der Konstablerwache begonnen. Am Samstag nach der Demo sollte er offiziell eröffnet werden. Im Begleitprogramm sind unter anderem eine Tombola, ein Poetry Slam, ein Stöckelschuh-Wettbewerb und zum Motto passende Stadtführungen geplant.

Der Christopher Street Day, der seit Jahrzehnten in vielen Ländern gefeiert wird, erinnert an Vorfälle um den 28. Juni 1969 in New York: Nach einer Polizeirazzia in einer Bar kam es zum Aufstand von Schwulen und Lesben mit Straßenschlachten in der Christopher Street.