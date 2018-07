CSD: Weitere Frau meldet sich wegen sexueller Belästigung

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach dem Christopher Street Day (CSD) in Frankfurt hat sich nach drei bereits bekannten Fällen sexueller Belästigung eine weitere Frau bei der Polizei gemeldet. Es gebe noch keine Hinweise auf mögliche Täter, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Am Wochenende hatten drei Frauen berichtet, ein Unbekannter habe ihnen an das Gesäß oder die Hüfte gefasst. Eine Frau sei zweimal Opfer geworden. Ein 29-jähriger Mann wurde vorläufig festgenommen und zunächst wieder entlassen. Er wird verdächtigt, eine der Frauen sexuell belästigt zu haben. Beim Veranstalter, aber nicht bei der Polizei, seien fünf weitere Vorfälle gemeldet worden.