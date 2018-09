Cabrio gerät auf die Gegenfahrbahn und fängt Feuer

Mörfelden (dpa/lhe) - Die Fahrerin eines Sportcabrios ist am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße B44 in Südhessen tödlich verunglückt. Die 74-Jährige kam nach ersten Ermittlungen der Polizei von ihrer Fahrspur ab und geriet in den Gegenverkehr. Der Unfall ereignete sich unmittelbar an einer Mautkontrollsäule.